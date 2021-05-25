Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, R.T'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobilin motor bölümünden, Ayrancı yolunda dumanlar yükseldi.
Alev alan araçtan çıkan sürücü, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
Ekiplerin yangını söndürdüğü otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez