Son dakika: Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler
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Son dakika: Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika: Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mersin'de sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.

MERSİN (İHA) - Mersin'de sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Mut ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Abdurrahman Öksüz (52) kurtarılamadı. Böylelikle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Mersin'de bugüne kadar Ali Eser, Necati Yılmaz, Mejnun Ateş sahte içkiden hayatını kaybetmişti.

M.S'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

(Hasan Çetin/İHA)

Son dakika: Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

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