Mersin'de ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza kesildi - Haberler
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Mersin'de ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza kesildi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza kesildi

Mersin'de, ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 4 bin 364 lira ceza uygulandı.

Mersin'de, ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 4 bin 364 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmayan bir kişinin balık avı yaptığı tespit edildi.

Balıkçıya 4 bin 364 lira idari ceza uygulandı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza kesildi - Haberler
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