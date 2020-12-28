Son dakika haberleri | Park halindeki pikap yandı
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Son dakika haberleri | Park halindeki pikap yandı

28.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:16

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki pikap çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki pikap çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer Mahallesi'nde Ahmet Dönmez'e ait kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

O sırada narenciye bahçesinde bulunan Dönmez, aracından alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Park halindeki pikap yandı
Son dakika haberleri | Park halindeki pikap yandı
Son dakika haberleri | Park halindeki pikap yandı
Son dakika haberleri | Park halindeki pikap yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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