Mersin'de otomobilin çarptığı gebe kedi dördüz yavruladı
Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı gebe kedi dördüz yavruladı.
27.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:50
Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı gebe kedi dördüz yavruladı.
Mut Belediyesi ekipleri, Doğancı Mahallesi'nde bir kediye otomobil çarptığı ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, yaralı kediyi ilçedeki özel bir veterinere götürdü.
Ameliyata alınan kedinin gebe olduğunun anlaşılması üzerine, hayvana sezaryenle doğum yaptırıldı.
Dördüz yavrulardan ikisi, doğumun ardından yaşamını yitirdi.
Tedaviye alınan anne kedi ve iki yavrusunun bakımları sürüyor.
Kaynak: AA