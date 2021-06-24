Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Erdemli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Erdemli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Çamlıtepe mevkisinde otla kaplı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında, çevrede bulunan bazı seraların zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Emre Kocadağ Yiğit Şardan Merih Demiral Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:21:26. #1.15#

title