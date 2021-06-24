Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Erdemli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Erdemli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Çamlıtepe mevkisinde otla kaplı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangında, çevrede bulunan bazı seraların zarar gördüğü bildirildi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez