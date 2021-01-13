Mersin'de örtü altı erik ağaçları erken çiçek açtı
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Mersin'de örtü altı erik ağaçları erken çiçek açtı

13.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:09
Mersin'de örtü altı erik ağaçları erken çiçek açtı

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altı erikler, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle erken çiçeklendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altı erikler, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle erken çiçeklendi.

İlçede örtü altı erik üreticiliği yapan Adem Keskin'in bahçesindeki ağaçlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıla göre 20 gün önce çiçek verdi.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçların erken çiçek açmasının hasadın daha erken yapılmasına yol açacağını belirterek, "Bu yıl geçen yıla göre 20 gün erken hasat yapmayı bekliyoruz. Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel gidiyor. Erikler inşallah güzel bir hasılat bırakır." dedi.

Üreticilerden İhsan Keskin de havı sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin iyi ve kötü yanları bulunduğunu anlatarak, "Erken çiçek açan erikler gelecek sene daha az verim verebilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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