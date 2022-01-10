Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı - Haberler
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Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı
AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde bariyeri aştıktan sonra köprüde asılı kalan yolcu otobüsündeki 2 kişi hafif yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bariyeri aştıktan sonra köprüde asılı kalan yolcu otobüsündeki 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih G'nin kullandığı, içinde 20 yolcunun bulunduğu 43 ZE 532 plakalı otobüs, D-400 kara yolu Mintan Deresi üzerindeki köprüde kontrolden çıktı.

Bariyeri aşarak elektrik panosuna çarpan otobüs, köprüde asılı kaldı.

Hafif yaralanan 2 kişiye kaza yerine sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi oldu.

Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri

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