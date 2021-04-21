Mersin'de kayıp Rus genç, aranıyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde, pazartesi günü spor yapmak için evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Rus uyruklu Mikhail Doroshenko'nun (16) bulunması için çalışma başlatıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, pazartesi günü spor yapmak için evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen Rus uyruklu Mikhail Doroshenko'nun (16) bulunması için çalışma başlatıldı.

Taşucu Mahallesi'nde yaşayan Anatoliy ve eşi Anna Doroshenko, 19 Nisan'da evden spor yapmak için çıkan çocukları Mikhail Doroshenko'nun eve gelmemesi üzerine Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. İhbar üzerine, Mikhail Doroshenko'nun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Aile, çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak bulunması için yardım istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUR