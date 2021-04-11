Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı
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Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı Mersin'in Toroslar, Erdemli ve Gülhar ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle yerleşim yerlerinde ve araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Toroslar, Erdemli ve Gülhar ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle yerleşim yerlerinde ve araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde yol açma çalışması başlattı.

Katırıyla yolda kalan vatandaş evine kadar götürüldü

Toroslar ilçesinin Atlılar, Değnek, Tırtar, Yavca ve Aslanköy mahallelerinde yoğunluğunu gösteren kar yağışında ana arterler ulaşım için açılırken, yolda kalan Yörük vatandaşın imdadına da karla mücadele ekipleri yetişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şahsı ve üzeri yem yüklü katırı kurtararak evine ulaştırdı.

Erdemli'de mesai için yola koyulan mermer ocağı işçileri karda mahsur kaldı

Karla mücadele ekiplerinin Erdemli ilçesinde de kar mesaisi sabaha karşı başladı. Kardan kapanan yolları açmakla işe başlayan ekipler, sabah saatlerinde ise mermer ocağında çalışan işçileri taşırken kardan kapanan yolda mahsur kalan servis aracını kurtardı. Ekiplerin yolu açmasıyla işçiler güvenli bir şekilde yeniden yollarına devam etti.

Ağılında mahsur kalan kadın kurtarıldı

Yine Erdemli ilçesinin Toros Mahallesi Kopankavak mevkiindeki koyun ağılında mahsur kalan Hatun Dikmen adlı kadın, ekiplerce kurtarıldı. Dikmen, "Koyun ağılımda kardan kapandık, mahsur kaldık. Belediyemiz sağ olsun ekipleriyle geldi. Burda bizim yolumuzu açtı" dedi.

Kar engeline takılan yem yüklü 4 tır kurtarıldı

Yoğun kar yağışından etkilenen bir diğer ilçe de Gülnar oldu. Karla mücadele ekipleri Çukurasma, Kurbağa, Üçoluk, Taşoluk, Yarmasu, İshaklar, Demirözü, Konur, Dayıcık, Örenpınar, Kuskan, Gezende, Köseçobanlı, Yassıbağ ve Akova mahallerinde sabah 07.00'den itibaren yürüttükleri çalışmalarda hem yol açtı hem mahsur kalanları kurtardı. Gülnar'da ekipler gelen ihbar üzerine gittiği Örenpınar ve Çukurkonak mahallesi arasındaki Döşeme mevkiinde mahsur kalan yem yüklü 4 tırı ve sürücüleri ile 4 otomobili kurtardı. Tipi

nedeniyle yolların sık sık karla kapandığı ilçede 4 araç ve 12 personel ile yürütülen mücadele sayesinde tüm yollar açıldı.

Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Mersin'de karla kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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