Mersin'de karda mahsur kalan 120 küçükbaş hayvan kurtarıldı

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde Yörük bir ailenin kar nedeniyle çadırda mahsur kalan 120 küçükbaş hayvanı kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1500 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan Hüdaverdi ve Mustafa Akdoğan çifti, hayvanlarının bulunduğu çadıra ulaşamadıklarını belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yolları açarak çadıra ulaştı ve hayvanları Akdoğan ailesine teslim etti.

Ekipler, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Pamukluk mevkisinde kamyon içerisinde mahsur kalan astım hastası Berke Efe Karalar'ı da bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. ???????