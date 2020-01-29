Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2)
Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2) - Haberler

Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2)

Mersin'in Erdemli ilçesinde 38 gün önce çıktığı Musabozulduğu Yaylası'nda karda kaybolan Ali Kaçar'ın cesedine ulaşıldı.

29.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:02
Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2)

'in ilçesinde 38 gün önce çıktığı Musabozulduğu Yaylası'nda karda kaybolan 'ın cesedine ulaşıldı.


23 Aralık 2019 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte çıktığı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda kaybolan Ali Kaçar'ın (63) bulunması için , AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri 38 gündür arama çalışması yürütüyordu. Kaçar'ın cesedi, jandarma ekiplerince bugün kaybolduğu bölgede karlar altında bulundu.


Kaçar'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 arkadaşlarıyla birlikte kaybolmuş, AFAD, jandarma ve belediye ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlanamamıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler