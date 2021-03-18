Mersin'de kadın mehteranlar Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel klip hazırladı

Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

"Unutana yine hatırlatırız" mesajıyla başlayan klipte, kadın mehteran ekibi, "Bu bayrak" şiirini seslendirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, tarih boyunca kadınların hep ön saflarda bulunduğunu belirterek, kadın mehteran ekibinin bu çalışmasının da anlamlı olduğunu kaydetti.

Kadın mehteran ekibinin üyeleri de bu anlamlı çalışmada yer almaktan memnuniyet duyduklarını anlatarak, "Çanakkale geçilmez" mesajı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez