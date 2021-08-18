Mersin'de ikna yoluyla 1 terörist teslim oldu

MERSİN'de, polisin ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG mensubu A.E., teslim oldu.

MERSİN'de, polisin ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG mensubu A.E., teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından yapılan aile görüşmeleri sonucu terör örgütü adına Suriye bölgesinde faaliyet gösteren A.E.'nin ikna edilip, teslim olması sağlandı. Teslim olan örgüt mensubu A.E., ailesi ile buluştu. A.E.'nin kardeşi, "Allah sizden razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı