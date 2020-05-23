Mersin'de gıda üretimi yapan işletmelere Ramazan Bayramı denetimi MERSİN'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetçileri, Ramazan Bayramı öncesi unlu mamuller ve şekerleme üretimi yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi.

MERSİN'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetçileri, Ramazan Bayramı öncesi unlu mamuller ve şekerleme üretimi yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını ve Ramazan ayı süresince denetimlerini sıklaştıran ekipler, bayram öncesi işletmelere sıkı denetim gerçekleştirdi. Kent genelinde unlu mamul, şekerleme, tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetleyen ekipler, laboratuvarlarda incelemek üzere ürünlerden numune aldı. Ekipler ayrıca hijyen kuralları, evrakların tam olup olmadığı ve iş yerlerinin standartlara uygun olup olmadığını da kontrol etti.

Denetimlerle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olarak işletmelerimizi rutin olarak denetliyorduk. Koronavirüs salgını döneminde de işletmeleri sıkı denetim altına aldık. Ramazan sürecinde de unlu mamulleri, şekerleme üretimi yapan işletmelerimizi denetliyoruz. Bayram öncesinde ise denetlemelerimizi biraz daha artırdık. Vatandaşımıza en uygun ürünlerin sunulması için denetlemelerimizi sürdürüyoruz. Bizler bakanlık personeli olarak sokaktayız" dedi.

Abalı, kriterlere uymayan ve yasakları ihlal eden işletmelere cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA