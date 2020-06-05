fuhuş operasyonu: 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı
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fuhuş operasyonu: 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındıMERSİN'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarılırken, 9 kişi gözaltına alındı.

05.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:25

Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı
MERSİN'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarılırken, 9 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydıncık ilçesinde farklı adreslerde fuhuş yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Belirlenen 9 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, fuhuş yapılan adreslere baskın yaptı. Baskınlarda, 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili kent dışında bulunan bir şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

fuhuş operasyonu: 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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