Mersin'de fırtına seraları vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de fırtına seraları vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de fırtına seraları vurdu

Mersin'in Silifke ilçesinde hızı saatte 60-90 kilometreyi bulan fırtına seraları vurdu.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde hızı saatte 60-90 kilometreyi bulan fırtına seraları vurdu.

Silifke genelinde gece başlayan fırtına, sabahın ilk ışıklarında etkisini daha da arttırdı. Saatteki hızı 60-90 kilometreyi bulan fırtına, muz seralarına hasar verirken ürünleri de tahrip etti. Muz üreticileri aniden yaşanan olay üzerine adeta şoka girdi.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle özellikle Atayurt, Arkum, Sökün mahallelerinde seralar zarar gördü. Seralardaki direkler yerinden söküldü, seraları örten naylonlar kullanılamaz hale geldi. Devrilen direkler, ekimi yeni yapılan sebze ve meyve fidelerine zarar verdi.

Üreticiler ise gece başlayan şiddetli fırtınanın sürdüğünü, sabahın ilk ışıklarıyla seralarının zarar gördüğünü belirttiler. - MERSİN

Mersin'de fırtına seraları vurdu

Mersin'de fırtına seraları vurdu

Mersin'de fırtına seraları vurdu

Mersin'de fırtına seraları vurdu

Mersin'de fırtına seraları vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title