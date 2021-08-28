Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Mersin'de bir evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı Mersin'de itfaiye ekiplerince bir evin içerisinde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.
Mersin'de bir evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
MERSİN - Mersin'de itfaiye ekiplerince bir evin içerisinde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde bir eve giren yılan, ev sahibinin talebi üzerine itfaiye ekiplerince zarar görmeden yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, plastik bir şişeye konularak Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı