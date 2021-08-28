Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
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Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de bir evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı Mersin'de itfaiye ekiplerince bir evin içerisinde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.

Mersin'de bir evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

MERSİN - Mersin'de itfaiye ekiplerince bir evin içerisinde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde bir eve giren yılan, ev sahibinin talebi üzerine itfaiye ekiplerince zarar görmeden yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, plastik bir şişeye konularak Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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