Mersin'de elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'de elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

26.08.2019 09:34
Mersin'de elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Salih Sarı idaresindeki elektrikli bisiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda refüje çarptı.

Kazada sürücü ile Fırat Toprak yaralandı.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi kaldırılan yaralılardan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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