Mersin'de dolu, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi - Haberler
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Mersin'de dolu, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de dolu, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve ekili alanlar zarar gördü.

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve ekili alanlar zarar gördü.

Öğle saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde başlayan ve aralıklarla devam eden dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Aşkın Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, doludan etkilenen mahallelerde bulunan sebze ve meyve bahçelerinde zarar meydana geldiğini belirtti.

Mersin'de dolu, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi

Mersin'de dolu, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi

Mersin'de dolu, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi

Mersin'de dolu, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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