Mersin'de devrilen traktörün şoförü öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
23.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:11
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsaldaki Büyük Kösebalcı Mahallesi'nde İbrahim Ergül'ün (65) kullandığı 33 ND 179 plakalı traktör, göl yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Ergül, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA