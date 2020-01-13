Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
Haberler » Güncel » Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Haber

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

13.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:25
Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

'in ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki Kulak Mahallesi'nden iki gün önce balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile 'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.

Bekçilerinin yakınları da çalışma yapılan bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler