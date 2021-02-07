Mersin'de çocuklara şiddet uygulandığı öne sürülen gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlatıldı

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklara şiddet uygulandığı iddia edilen özel gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlattı.

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklara şiddet uygulandığı iddia edilen özel gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir özel gündüz bakımevinde, velilerin çocuklarına şiddet uygulandığını öne sürmesi üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Gündüz bakımevinin "tadilat" adı altında faaliyetine ara verdiği öğrenildi.

Öte yandan, veliler de kurum sahibi 2 kişi ile 3 öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci