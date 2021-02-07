Mersin'de çocuklara şiddet uygulandığı öne sürülen gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de çocuklara şiddet uygulandığı öne sürülen gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlatıldı

07.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:42
Mersin'de çocuklara şiddet uygulandığı öne sürülen gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlatıldı

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklara şiddet uygulandığı iddia edilen özel gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlattı.

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklara şiddet uygulandığı iddia edilen özel gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir özel gündüz bakımevinde, velilerin çocuklarına şiddet uygulandığını öne sürmesi üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Gündüz bakımevinin "tadilat" adı altında faaliyetine ara verdiği öğrenildi.

Öte yandan, veliler de kurum sahibi 2 kişi ile 3 öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Çiğdem Karaaslan Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ali Sunal Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Serdar Aziz Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Derbi Almanya Antalya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de çocuklara şiddet uygulandığı öne sürülen gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 11:44:51. #1.16#
title