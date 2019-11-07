Mersin'de çocuklara 'çocuk hakları' eğitimi verildi

07.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:11

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince 120 çocuğa 'çocuk hakları' eğitimi verildi.



Akdeniz Belediyesi Karacailyas Konferans Salonundaki etkinlikte, çocuk hakları ve çocuk işçiliği konularında yetişkin akran çocuklar tarafından ilkokul çocuklarına temel çocuk hakları anlatıldı.



Programda, slayt sunumların yanı sıra, Çocuk Hakları Çocuk Komitesinin yürüttüğü 'sıfır atık', 'sosyal uyum' ve 'çocuk işçiliği ile mücadele' projeleri hakkında da bilgiler verildi.



İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin Çocuk Hakları Komitesinin başarılı projeler yaparak ve yürüterek diğer illere örnek olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza gereken değeri verirsek, biz yetişkinlerden daha çok işini sahiplenmektedirler. Mersin'in çocuklarının başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda Mersin Çocuk Hakları Komitesi'nin çalışmalarından övgüyle söz edilmektedir. Bu projeler diğer illerimiz tarafından da örnek almaktadır. Bu da çocuk haklarının temel ilkelerinden olan çocuk katılımının ne kadar önemli olduğunun göstergesidir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA