Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
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Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı

05.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:12

Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem...

Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü

Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor

MERSİN - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor. Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'de hafta sonları 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. Dün gece saat 21.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte, tüm kentlerde üst düzey önlemler alındı. Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, az sayıda geçen araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü. Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.

Öte yandan kentin boş hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehir tamamen boşalırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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