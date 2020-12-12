Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
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Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı

12.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:45
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı

MERSİN'de sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

MERSİN'de sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Sessizliği bürünen alanlarda sadece kediler ve güvercinler görüldü.

Dün saat 21.00'de başlayan, pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Hafta içi yoğunluğun yaşandığı kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı, Kültürpark, Özgecan Arslan Barış Meydanı ve çarşı bölgesi sessizliğe büründü. İnsan yoğunluğunun yaşandığı alanlar, kediler ve güvercinlere kaldı.İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, kurulan uygulama noktalarında sürücüler ile beraberindekilerin sokağa çıkmak için gerekli izni olup olmadığını denetledi. Mersinlilerin genel olarak yasağa uydukları görüldü. 


Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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Sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı
Sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Mersin'de cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
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