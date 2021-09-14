Mersin'de bir bahçede çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

Kargıpınarı Mahallesi Çarkçılı mevkisindeki limon bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri vatandaşların desteğiyle yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle bazı limon ağaçları, sulama boruları ve bir pikap zarar gördü.