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Mersin'de bir bahçede çıkan yangın söndürüldü

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de bir bahçede çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

Kargıpınarı Mahallesi Çarkçılı mevkisindeki limon bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri vatandaşların desteğiyle yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle bazı limon ağaçları, sulama boruları ve bir pikap zarar gördü.

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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