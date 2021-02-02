Mersin'de belediyeye ait kreşlerde eğitim gören çocuklar için "karne partisi" etkinliği
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Mersin'de belediyeye ait kreşlerde eğitim gören çocuklar için "karne partisi" etkinliği

02.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:24
Mersin'de belediyeye ait kreşlerde eğitim gören çocuklar için

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından belediyeye ait kreşlerde yüz yüze eğitim gören 38 çocuk, karne heyecanı yaşadı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından belediyeye ait kreşlerde yüz yüze eğitim gören 38 çocuk, karne heyecanı yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Adile Teyze Kreşi ve Münir Özkul Kreşinde eğitim gören 38 çocuk için "karne partisi" düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı etkinliğe katılan çocuklar, şarkılar eşliğinde oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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