Mersin'de belediye personeline arama kurtarma ve yangın tahliye eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline, arama kurtarma ve yangın tahliye eğitimi verildi, tatbikat gerçekleştirildi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Levent Muştu, eğitim ve tatbikatları her yıl düzenlediklerini söyledi.

Hazırlanan eylem planı çerçevesinde belediye personeline yangında ve arama kurtarmada yapılması gerekenlerin anlatıldığını dile getiren Muştu, 14 gün sürecek tatbikat sonuçlarının raporlandığını belirtti.

Muştu, tatbikatların asfalt şantiyesi ve ilçedeki şantiyelerde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından verilen eğitimlere yönelik tatbikat yapıldı.