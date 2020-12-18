Mersin'de belediye ait kreşlerde yüz yüze eğitim yeniden başladı
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Mersin'de belediye ait kreşlerde yüz yüze eğitim yeniden başladı

18.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:00
Mersin'de belediye ait kreşlerde yüz yüze eğitim yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim verilen belediye ait kreşlerde yüz yüze eğitimin yeniden başladığını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim verilen belediye ait kreşlerde yüz yüze eğitimin yeniden başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim sürecinin sonlandırıldığı Adile Teyze Kreşi ve Münir Özkul Kreşi'nde yüz yüze eğitime geçildi.

Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğun getirildiği kreşlerde, 36-72 ay aralığındaki 29 öğrenci eğitim alıyor.

Hafta içi her gün 10.00-16.00 arasında derslerin verildiği kreşlerdeki sınıflar, 10'ar kişilik gruplar haline ayrılırken, belirli periyotlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Kreşlerde öğrencilerin ateş ölçülüp sağlık durumları takip ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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