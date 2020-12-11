Mersin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü kayboldu
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Mersin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü kayboldu

11.12.2020 23:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:28
Mersin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü kayboldu

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak refüjde duran tırın sürücüsünün kaybolması üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak refüjde duran tırın sürücüsünün kaybolması üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.

Emin Topal (58) idaresindeki 27 VS 025 plakalı tır, Atayurt Mahallesi Altınorfoz mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarparak refüjde durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır ve çevresinde sürücüyü bulamayan ekipler, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığının sürücünün sesinin denizden geldiğini söylemesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde arama çalışması başlatıldı.

Bölgede drone destekli arama çalışmaları da sürüyor.

Bu arada, olay yerinde yapılan incelemede sürücünün cep telefonuna ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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