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Mersin'de balkondan düşen gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de balkondan düşen gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği öne sürülen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği öne sürülen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi 31033 Sokak'taki apartmanda yaşayan O.G. (27), henüz belirlenemeyen nedenle 7. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de balkondan düşen gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı - Haberler
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