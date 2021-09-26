Mersin'de balkondan düşen gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği öne sürülen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi 31033 Sokak'taki apartmanda yaşayan O.G. (27), henüz belirlenemeyen nedenle 7. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.