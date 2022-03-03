Mersin'de 6 kuzu ile 9 tavuk, köpeklerin saldırısında öldü - Haberler

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Mersin'de 6 kuzu ile 9 tavuk, köpeklerin saldırısında öldü

Demirören Haber Ajansı, Murat Sözeri - Güncel
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Mersin'de 6 kuzu ile 9 tavuk, köpeklerin saldırısında öldü

MERSİN'in Mut ilçesinde, ağıla ve kümese giren sokak köpeklerinin saldırısında 6 kuzu ile 9 tavuk öldü.

MERSİN'in Mut ilçesinde, ağıla ve kümese giren sokak köpeklerinin saldırısında 6 kuzu ile 9 tavuk öldü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

Meydan Mahallesi Sarıtaş mevkisinde sokak köpekleri, sabaha karşı Mustafa Diniç'e ait ağıla ve Adnan Budak'ın kümesine girdi. Köpeklerin saldırısında 6 kuzu ve 9 tavuk öldü. Mustafa Diniç, "Köpeklerden 3'ü ağılın içindeydi, diğerleri dışarıda. 20'ye yakın köpek vardı. Beni görünce kaçtılar. Mağduruz. Belediyenin bunların çaresine bakması gerek. Her gün buraya geliyorlar. Yarın bir gün bizlere de saldırabilirler" dedi.

Adnan Budak ise "Köpekler sürü halinde geziyorlar. Müdahale edilmesini istiyoruz. Sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılıp, özenle bakılmasını istiyoruz. Bizim gibi birçok insan mağdur durumda" diye konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.


Mersin'de 6 kuzu ile 9 tavuk, köpeklerin saldırısında öldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Güncel

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