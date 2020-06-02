Mersin'de 560 ton tıbbi atık bertaraf edildi Mersin Büyükşehir Belediyesi, son üç ayda, içerdikleri tehlikeli kimyasallar, toksinler ve radyoaktif maddelerle insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk taşıyan 560 ton tıbbi atığı imha edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son üç ayda, içerdikleri tehlikeli kimyasallar, toksinler ve radyoaktif maddelerle insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk taşıyan 560 ton tıbbi atığı imha edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince, 560 ton tıbbi atık, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama sahasındaki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde sterilizasyon işlemiyle evsel atığa dönüştürülerek bertaraf etti.

Açıklamada, tesisin geçen sene nisan ayıdan bu yana 2 bin ton atığı imha ettiği belirtildi.

Kaynak: AA