Mersin'de 39 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü
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Mersin'de 39 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'de 39 yaşındaki karısı Emine Demir'i öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

18.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:38
Mersin'de 39 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

'de 39 yaşındaki karısı 'i öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

6 çocuk annesi kadının merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinden sesler yükseldi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, maktulun kocası Habip Demir'in olay yerinden hızla uzaklaştığını öğrendi.

Adana'ya kaçtığı tespit edilen zanlı, ortak operasyonla yakalanarak kente getirildi.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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