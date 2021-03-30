Mersin'de 151 işçiye mesleki yeterlilik belgesi verildi
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Mersin'de 151 işçiye mesleki yeterlilik belgesi verildi

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'de 151 işçiye mesleki yeterlilik belgesi verildi

Mersin'in Anamur İlçesinde mesleki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan inşaat sektöründe çalışan 151 işçiye belgeleri verdi.

Mersin'in Anamur İlçesinde mesleki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan inşaat sektöründe çalışan 151 işçiye belgeleri verdi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mesleki yeterlilik belgesinin, istihdamın ve nitelikli iş gücünün arttırılmasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Uygulama alanında yapılan sınavlarda başarılı olan işçileri tebrik eden Kılınç şunları kaydetti:

"Sanayiden inşaata, tarımdan hizmet sektörüne kadar, çalışma hayatının tamamen profesyonelleştiği dünyada, Anamur Belediyesi olarak verdiğimiz mesleki yeterlilik kursu, hem ilçemizde hem de ülkemizde istihdamın ve nitelikli iş gücünün arttırılmasında büyük önem arz etmektedir."

Kılınç, sınavı başarıyla tamamlayan 151 kişiye belgelerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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