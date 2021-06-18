Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi

MERSİN'in Silifke ilçesinde, polisin baskın yaptığı depoda 1 ton 800 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, polisin baskın yaptığı depoda 1 ton 800 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Gazi Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 1 ton 800 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. S.E. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar