Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi
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Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi

Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde, polisin baskın yaptığı depoda 1 ton 800 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, polisin baskın yaptığı depoda 1 ton 800 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Gazi Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 1 ton 800 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. S.E. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar

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