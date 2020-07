MERSİN Cihan Ünal, 'My Way' ile sınav stresini attırdı Cihan Ünal, 'My Way' ile sınav stresini attırdıMERSİN Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na sahne önü ve gerisinde çalışacak oyuncu ve teknik personel alımı için gerçekleştirilen sınavın jüri başkanlığını yapan Cihan Ünal, sınav molasında seslendirdiği şarkıyla beğeni topladı.

Cihan Ünal, 'My Way' ile sınav stresini attırdı MERSİN Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na sahne önü ve gerisinde çalışacak oyuncu ve teknik personel alımı için gerçekleştirilen sınavın jüri başkanlığını yapan Cihan Ünal, sınav molasında seslendirdiği şarkıyla beğeni topladı. Jüri üyeleri, yurdun dört bir yanında eğitim görmüş deneyimli 341 sanatçının performansları hakkında uzun saatler değerlendirme yaparken, Ünal'ın sesinden 'My Way' şarkısıyla yoğun tempoya küçük bir ara verdi. Uzun saatler boyunca 341 sanatçının performansını değerlendiren jüri üyeleri, verdikleri sınav arasında Cihan Ünal'dan keyifli bir ricada bulundu. Bunun üzerine Frank Sinatra'nın 'My Way' şarkısını seslendiren Cihan Ünal, yoğun tempoya kadife sesiyle ara verdi. Unutulmaz şarkıya hem sanatın ustaları hem de Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları eşlik etti. 10 tiyatro oyuncusu ve 12 teknik personel alımı için 24 Temmuz'a kadar devam edecek sınavda jüri koltuğunda usta isimler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda görev alabilmek için sınava katılan adaylar, aralarında Cihan Ünal, Tomris Çetinel, Özlem Ersönmez, Mehmet Yılmaz, Galip Erdal, Mehmet Yaşayan, Prof. Dr. Semih Çelenk, Prof. Dr. Sema Göktaş gibi usta isimlerin olduğu jürinin karşısında performanslarını sergiliyor. Kaynak: DHA