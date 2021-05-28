Mersin Büyükşehir Belediyesince sahilde 48 odalı "kuş evi" yapıldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesince sahilde 48 odalı "kuş evi" yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince sahilde 48 odalı 'kuş evi' yapıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kuşlara korunaklı barınma alanı oluşturmak amacıyla sahil bandında 48 odalı "kuş evi" yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kuşlara korunaklı barınma alanı oluşturmak amacıyla sahil bandında 48 odalı "kuş evi" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, kuş popülasyonunun yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil şeridine bırakılmak üzere "kuş evi" tasarlandı.

Kuşlar, özel tasarlanan evde, şamandıra sistemi ve yem bölmesiyle yemsiz ve susuz kalmayacak.

Doğayla bütünlük sağlaması adına okaliptus ağacının etrafına çember şeklinde yerleştirilen "kuş evi"nin 48 odası bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğünde biyolog olarak görev yapan Altay Atlı, kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşları her gün beslediklerini belirtti.

Atlı, "Bu beslemeler sırasında kuşların hem temiz su hem de barınma ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Özellikle çevredeki kirli suları içen hayvanlarda yoğun hastalık gözlemledik. Bunun neticesinde böyle bir şey tasarlandı. Bu kuş evinin en önemli özelliklerinden biri, kuşlara 24 saat temiz su sağlanıyor olması. İçerisinde şamandıra sistemi var. Su azaldıkça yeni su doluyor." ifadelerini kullandı.

İç mimar Merve Selin Dayı da "kuş evi"nin tasarımında, kedilerin ağaca tırmanmasını engellemek için aparat geliştirdiğini kaydederek, "Bu aparat kedilere zarar vermeyecek fakat onların yuvalara erişmesini engelleyecek. Tasarımın dairesel bir şekilde okaliptus ağacını çevrelemesinin nedeni doğayla bir bütünlük sağlıyor ve çevrede ekstra bir hacim, alan kaplamıyor olması." bilgisini verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince sahilde 48 odalı 'kuş evi' yapıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesince sahilde 48 odalı 'kuş evi' yapıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesince sahilde 48 odalı 'kuş evi' yapıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesince sahilde 48 odalı 'kuş evi' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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