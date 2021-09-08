Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur Kaymakamı Bozdemir'i ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur Kaymakamlığı'na atanan Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur Kaymakamlığı'na atanan Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

Kaymakam Bozdemir'i makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Seçer, Anamur ve Mersin'le ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Bozdemir de, Başkan Seçer'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat