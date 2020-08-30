MERSİN Boyunun 2 katından yüksek Atatürk heykeli yaptı
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MERSİN Boyunun 2 katından yüksek Atatürk heykeli yaptı

Boyunun 2 katından yüksek Atatürk heykeli yaptıMERSİN'in Erdemli ilçesinde 1 metre 5 santimetre boyundaki akondroplazi (cücelik) hastası heykeltıraş Ali Naçakçıoğlu (50), 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, strafor malzemeleri yontarak 2 metre 80 santimetre yüksekliğinde Mustafa Kemal...

30.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:43

Boyunun 2 katından yüksek Atatürk heykeli yaptı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 1 metre 5 santimetre boyundaki akondroplazi (cücelik) hastası heykeltıraş Ali Naçakçıoğlu (50), 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, strafor malzemeleri yontarak 2 metre 80 santimetre yüksekliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'deki figür heykelini yaptı.

Evli ve bir çocuk babası, 1 metre 5 santimetre boyundaki cücelik hastası Ali Naçakçıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle strafor malzemeler üzerinde 15 gün boyunca çalışarak 2 metre 80 santimetre boyunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'deki figür heykelini yaptı. Naçakçıoğlu, yaptığı heykeli belediyede sergilemeye başladı.

GURUR DUYUYORUM

Atatürk'ün heykelini yapmakla gurur duyduğunu vurgulayan Naçakçıoğlu, yaşama sevincini eşi, çocuğu ve sanatından aldığını kaydetti. Duygularını anlatan Naçakçıoğlu, "O kadar mutluyum ki tekrar doğsam, herhalde yine heykeltıraş olarak doğmak isterim. Atatürk'ü tanıdım, Atatürk'ün ruhuyla bir heykel yapmaya çalıştım. Ortaya böyle bir eser çıktı. Heykeltıraş olarak gurur duyuyorum. Türk vatandaşı olduğum için de gurur duyuyorum" diye konuştu.

MERSİN Boyunun 2 katından yüksek Atatürk heykeli yaptı

Kaynak: DHA

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