Mersin Barosu'nun 97. kuruluş yıl dönümü
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin Barosu'nun 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
MERSİN (AA) - Mersin Barosu'nun 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Barodan yapılan açıklamaya göre, Baro Başkanı Gazi Özdemir, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunulan törene, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve avukatlar da katıldı.
Özdemir, törendeki konuşmasında, baronun tarihi ve gelişimi hakkında bilgiler verdi.
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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