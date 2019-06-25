Mersin Barosu'ndan, avukata bıçaklı saldırıya kınama

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, Mersin Barosu üyesi Av. Muhteşem Tekin Turhan'ın Erdemli'de görevini yaptığı sırada uğradığı bıçaklı saldırıyı kınadı. "Kimden gelirse gelsin, avukatlara yapılan saldırılara karşı asla boyun eğmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız" diyen Demircioğlu, sürecin sıkı takipçisi olacaklarını söyledi.

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Demircioğlu, Av. Turhan'ın görevi sırasında saldırıya uğraması nedeniyle Erdemli Adliyesi önünde Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri ve avukatların katılımıyla basın açıklaması yaptı. Yaşanan olayın ayrıntılarını anlatan Demircioğlu, "Erdemli İcra Müdürlüğü tarafından bir alacak nedeniyle Kargıpınarı Mahallesinde bir dairenin satışa çıkarıldığı sırada, Mersin Barosu üyesi Avukatımız Muhteşem Tekin Turhan, daire sahibi K.A.'nın ağabeyi E.A. tarafından 24 Haziran 2019 tarihinde görevi sırasında bıçaklanarak yaralanmıştır. Meslektaşımız Turhan'a saldırıda bulunan şüpheli E.A. tutuklanmış olup, en ağır cezayı alması için olayın yakından takipçisi olacağız" dedi.

"Avukata saldıranların da bir gün avukata ihtiyacı olacaktır"

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinin, avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti olduğunu düzenlediğine işaret eden Demircioğlu, "Bu anlamda kamu görevini yapan avukatlara yönelik sözlü, fiili, bıçaklı ve silahlı saldırıların son dönemlerde kaygı verici boyutlara ulaştığını kamuoyunun dikkatine sunarız. Yargının kurucu unsurlarından birisi olan, savunma makamını temsil eden avukatlara yönelik yapılan saldırılar, yargıya, savunma hakkına yapılmıştır. Bugün avukata atılan yumruk, saplanan bıçak, sıkılan her kurşun adaleti ve bağımsız yargıyı hedef almaktadır. Avukata yönelik her türlü saldırıyı yapanlar da bir gün savunmaya ve avukata ihtiyaç duyabileceklerini asla unutmamalıdır" diye konuştu.

"Sürecin sıkı takipçisi olacağız"

Kimden gelirse gelsin, avukatlara yapılan saldırılara karşı asla boyun eğmeyeceklerini, sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Demircioğlu, "Avukatlık Kanunu'nun 57. maddesi açıktır; 'Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır' denmektedir. Bu bağlamda meslektaşımıza yapılan haince saldırıyı kınıyor, saldırganın öncelikle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 57. maddesi dikkate alınarak, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Yargılama süreci boyunca da Mersin Barosu olarak sürecin sıkı takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA