Mersin Aydıncık'taki yangın mağduru üreticilere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Aydıncık'taki yangın mağduru üreticilere destek

Mersin Aydıncık'taki yangın mağduru üreticilere destek
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Aydıncık'taki yangınlarda mera ve otlakların zarar görmesi nedeniyle hayvanlarını beslemekte güçlük çeken 86 üreticiye 25 ton yem dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Aydıncık'taki yangınlarda mera ve otlakların zarar görmesi nedeniyle hayvanlarını beslemekte güçlük çeken 86 üreticiye 25 ton yem dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle mera ve otlakların zarar gördüğü bölgedeki üreticilerin yem ihtiyacı için Tarım ve Veteriner Hizmetleri Dairesince çalışma başlatıldı.???????

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonucunda oluşturulan liste ve belediyeye başvuranlar arasından, yem ihtiyacı olan üreticiler belirlendi. Ekipler 86 üreticiye 25 ton küçükbaş yemi dağıttı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Emine Erdoğan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neşet Ertaş Mesut Akusta Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Salih Uçan Burak Elmas Sergen Yalçın Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin Aydıncık'taki yangın mağduru üreticilere destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 11:34:38. #1.15#

title