Mersin Agropark'ın genel kurul toplantısı yapıldı
Mersin Agropark'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Mersin Agropark'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın yönetiminde Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda faaliyet raporu okundu, bilanço ve gelir tablosu görüşüldü.
Toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.
Tarsus ilçesinde yaklaşık 800 dönüm alan üzerine kurulması planlanan Mersin Agropark'ta yüksek katma değerli ürünler yetiştirerek, Türkiye'nin tarımsal ihracatını artırmak hedefleniyor.