Mersin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, hırsızlık yapınca yine yakalandı

14.10.2019 16:06

Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, hırsızlık yapınca yine yakalandı

Mersin'de cep telefonu çalma sucundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.P. (23), aynı yöntemle telefon çalınca yeniden yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.P., sevdiği kızın yanına gitmek için telefon çalıp sattığını söyledi.

Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde M.S., bir muhtarı aramak için yardım isteyen E.P.'ye cep telefonunu verdi. E.P.'nin cep telefonunu alarak kaçmasının ardından M.S, polise giderek şikayetçi oldu. Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.P.'yi kısa sürede yakalayarak göz atına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaydan 1 hafta sonra bu kez de soba satıcısı F.A.'dan ailesini arama bahanesiyle cep telefonunu isteyen E.P., telefonu alır almaz olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine zanlıyı yakalayan polis, telefonun satıldığı iş yerini de belirledi. Cep telefonu, iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan E.P, adliyeye sev edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere hırsızlığı, sevdiği kız için yaptığını belirterek, Sevdiğim kızı başkasına vermişler. Yanına gidecektim, yol param yoktu o yüzden yaptım dedi.

Kaynak: DHA