MERSİN 40 derece sıcakta 'Frida Kahlo'nun eserini resmediyor

40 derece sıcakta 'Frida Kahlo'nun eserini resmediyor

MERSİN'de ressam Nazife Bilgin Hazar (57), nemle birlikte yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcakta Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eserinin reprodüksiyonu bir binanın dış cephesine resmetmek için günde 10 saat çalışıyor.

Toroslar Belediyesi, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cephelerini sanat eserine dönüştürme projesini sürdürüyor. Belediyenin, 2017 yılında 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi kapsamında Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının renklenmesinin ardından bu kez de Güneykent Mahallesi'nde bulunan konutların dış cepheleri güzelleşecek. Bu proje ile dünyaca ünlü ressamların eserleri, ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından Güneykent Mahallesi'ndeki konutların duvarlarına resmedilmeye başlandı.

Bilgin, 21'inci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelen, resimlerinin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleri ile bilenen Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eserinin reprodüksiyonu tamamlamak için 15 gündür, 10 metre yükseklikte nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcakta fırça sallıyor. Çevreden gelip geçenlerin meraklı bakışları ile vatandaşların yoğun ilgisi altında çalışmalarını sürdüren Nazife Bilgin Hazar, diğer yandan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.

'RUHSUZ DUVARLARA RUH KATTIK'

2017 yılında Toroslar Belediyesi eski Başkanı Hamit Tuna'dan gelen teklifle yola çıktığını, bu dönemde de yeni Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, projenin Akbelen Mahallesi'nde sürdürmesini istemesi ile devam ettiğini belirten Hazar, "2017 yılında başladığımız proje ile Akbelen Mahallesi'ndeki ruhsuz duvarlara ruh kattık. Bu çalışma tamamlandığında aynı bölgede iki binanın dış cephesini renklendireceğim. Buradaki amaç yine Akbelen'deki gibi yerli ve yabancı sanatçıları ele almak, sanata uzak olan halkı sanatla buluşturmak? dedi.

'SANATI AYAKLARINA GETİRDİM'

Hazar, bölgede yaşayanların her zaman sanatla iç içe olmadığını ifade ederek, "Ben her zaman şunu söylüyorum, insanların yolu her gün bir galeriden, müzeden geçmez ama sokaktan geçer. Ben aslında ayaklarına galeriyi, müzenin duvarlarını getiriyorum. Burası bir açık hava sanat galerisi olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA