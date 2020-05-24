MERSİN 10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor
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MERSİN 10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor

10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyorMERSİN'in Erdemli ilçesindeki Arpaçbahşiş Yeniköy Mezarlığı'nın temizliğini ve bakımını gönüllü olarak 10 yıldır yapan 2 çocuk babası Hasan Ak (53), salgın nedeniyle boş kalan mezarların bakımlarını yapıyor.

24.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:08

10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Arpaçbahşiş Yeniköy Mezarlığı'nın temizliğini ve bakımını gönüllü olarak 10 yıldır yapan 2 çocuk babası Hasan Ak (53), salgın nedeniyle boş kalan mezarların bakımlarını yapıyor.

Erdemli'nin Arpaçbahşiş Mahallesi Yeniköy Mezarlığı'nı gönüllü olarak temizleyen, bakımını yapan ve yabani otları yolup çiçekleri sulayan Hasan Ak, mahalle halkının büyük sevgisini ve takdirini topladı. Ak, boş zamanlarında mezarlığa gelip, gönüllü olarak çalışmalar yapıyor.

Çiftçilikle uğraştığını, yevmiye usulü çalışarak geçimini sağladığını anlatan Hasan Ak, Boş kalan zamanlarımda mezarlığa geliyorum ve burada bulunan yabani otları yoluyor, mezarlardaki susuz çiçekleri suluyor, her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışıyorum. Ben mezarlık ile ilgilenmekten çok mutlu oluyorum. Mezarlığımız için ihtiyaç olan çiçek ve fidanları orman işletme ve belediyemizden temin ediyorum. Diğer ihtiyaçları da mahalle sakinlerimizin desteği ile alıyoruz. Ben her bayram öncesi de yine sabahtan gelir, vatandaşlarımız mezarları sulanmış güzel bir şekilde bulması için temizlik yaparım. Ama bu yıl virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimse gelemiyor. Bu bayram buruk geçiyor dedi.

MERSİN 10 yıldır gönüllü olarak mezarlara bakım yapıyor

Kaynak: DHA

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