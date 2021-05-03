MERSİN 10 YAŞINDAKİ MELİSA'YA MUHABBET KUŞU SÜRPRİZİ

MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, muhabbet kuşu kaçan ve büyük üzüntü yaşayan 10 yaşındaki Melisa'ya aynı renkte bir başka kuşla sürpriz yaptı.

MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, muhabbet kuşu kaçan ve büyük üzüntü yaşayan 10 yaşındaki Melisa'ya aynı renkte bir başka kuşla sürpriz yaptı. Başkan Yılmaz, "Çocuklarımızın hayvan sevgisiyle büyümelerini istiyoruz" dedi.

Merkez Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi'nde 'boncuk' ismini verdiği muhabbet kuşunun kaçması üzerine üzülen 10 yaşındaki Melisa'nın annesi Ayşe Balcı, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a sosyal medya üzerinden ulaşarak kızı için muhabbet kuşu istedi. Balcı ile irtibata geçen Başkan Yılmaz, Melisa'ya kaçan kuşuna benzeyen sarı renkte yeni bir muhabbet kuşu alarak sürpriz yaptı. Pandemi kuralları çerçevesinde kapı önünde gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmaz, eşi Meltem Yılmaz ile birlikte Melisa'ya yeni muhabbet kuşunu kendi elleriyle teslim etti. Melisa ise bu sürprizle büyük bir mutluluk yaşadı. Yeni kuşuna kavuşan Melisa, "Annem üzüldüğüm için başkanımıza bir mesaj yazmış. Başkanımızın bana sürpriz yapacağını, beni kırmayacağını biliyordum. Çok mutlu oldum" dedi.

'KAFESİN KAPISINI AÇIK UNUTMUŞUM'

Melisa'nın annesi Ayşe Balcı ise "Kafesin kapısını açık unutmuşum. Kızım muhabbet kuşunun kaçtığını görünce çok ağladı. Ben de üzüntüsüne dayanamadım. Çocuklara olan hassasiyetini bildiğim için başkanımıza bir mesaj gönderdim ve bu durumu kendisiyle paylaştım. Başkanımız bize ulaşarak güzel bir sürpriz yaptı. Allah razı olsun" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI HAYVAN SEVGİSİYLE BÜYÜTELİM'

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Melisa'ya yeni muhabbet kuşunun hayırlı olmasını dileyerek; "Çocuklarımızın gönüllerini almak, onların yüzündeki tebessümü görmek bizim için büyük bir mutluluk. Onların her zaman yanındayız. Hizmetlerimizi, vatandaşlarımızla hep el ele, gönül gönüle sürdürmeye devam edeceğiz. Muhabbet kuşu kaçan küçük kızımız Melisa'nın üzülmesine yüreğimiz dayanmadı. Sosyal medyadan annesinin bize gönderdiği mesaja kayıtsız kalmayarak kendisine yeni bir muhabbet kuşu hediye ettik. Çocuklarımızın hayvan sevgisiyle büyümelerini istiyoruz. Pandemi nedeniyle kızımızla kucaklaşamadık ama daha güzel günlerde yine hep beraber olmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Melisa, Başkan Yılmaz'a annesinin el emeği ile yaptığı hediyeyi takdim etti. Başkan Yılmaz da mahalledeki çocuklara Nutuk ve boyama kitabı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı