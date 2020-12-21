Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar
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Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar

21.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:14
Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar

KAHRAMANMARAŞ'ta bulduğu mermiyi matkapla delmeye çalışan koltuk döşeme ustası Murat T. (34) ile çırağı F.A.P. (13) merminin patlaması sonucu yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bulduğu mermiyi matkapla delmeye çalışan koltuk döşeme ustası Murat T. (34) ile çırağı F.A.P. (13) merminin patlaması sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki bir koltuk döşemecisinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat T., ikinci el satın aldığı koltuğun içinde uzun namlulu silah mermisi buldu. Murat T. daha sonra mermiyi matkapla delmek istedi. Bu sırada mermi patladı ve Murat T. ile çırağı F.A.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen usta ve çırağının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar
Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar
Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar
Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 18:14:28. #1.14#
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